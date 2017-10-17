Сайт телеканала "360" посетили более миллиона человек за сутки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. 16 октября портал собрал 1,6 миллиона просмотров.

16 октября в течение дня сайт телеканала "360" посетили 1,12 миллиона уникальных пользователей. Это рекордная цифра за четыре года работы сайта.

Главный редактор сайта "360tv.ru" Дмитрий Бойко оценивает результат дневной посещаемости как "хороший". По его словам, это "плоды планомерной работы". Как рассказал Дмитрий Бойко, два года назад цифра в миллион уникальных читателей была показателем по трафику за месяц, 16 октября столько людей прочитали материалы, размещенные на сайте, за день.

"Это связано с печальными событиями. Умер Дмитрий Марьянов. Людям хотелось вспомнить роли и жизненный путь актера, узнать обстоятельства гибели. Мы дали людям эту возможность", — отметил Дмитрий Бойко.

Главный редактор сайта "360" от имени всей редакции выразил соболезнования семье и друзьям артиста.

16 октября умер актер Дмитрий Марьянов. Редакция сайта "360" разместила на своем ресурсе биографию популярного актера, кроме того, было выпущено несколько материалов о его творческом пути и эксклюзивное интервью друга актера, которое набрало 115 тысяч просмотров.

Всего за 16 октября сайт "360" набрал 1,6 миллиона просмотров.

Сайт телеканала "360" развивается и привлекает все больше читателей. В среднем, 376 тысяч уникальных посетителей в сутки заходили в октябре на сайт, это на 82 тысячи больше среднего показателя за три месяца.

В рейтинге сетевых российских СМИ по читаемости сайт телеканала "360" вошел в топ-15. 864 тысячи пользователей из России зашли на ресурс 16 октября.

Сайт "360" входит в число крупнейших сетевых СМИ московского региона. Главные мировые и федеральные новости, политические, общественные и культурные события столицы и Московской области всегда есть на 360tv.ru.