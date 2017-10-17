Выставка "100 лучших товаров России" открылась в Подмосковье

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Выставка проходит в Ледовом дворце имени Ляпкина в Балашихе.

Порядка 200 производителей представили продукцию на выставке "100 лучших товаров России" в Балашихе. Выставку организовали администрация городского округа, Балашихинская торгово-промышленная палата и фирма "100 БЭСТ ЭКСПО".

Заместитель главы администрации Анна Божухина отметила, что на выставке кроме 14 балашихинских компаний представлены и производители со всех близлежащих регионов. Такие выставки помогают экономическому развитию Балашихи.

По словам президента Балашихинской торгово-промышленной палаты Анатолия Шестакова, за неделю работы порядка 10 тысяч человек посещают выставку. Ее работа продлится до 22 октября с 11:00 до 19:00.

Выставку "100 лучших товаров России" в Балашихе проводят дважды в год. Кроме того, в городском округе регулярно организуют выставки "Лучшие товары балашихинцам", в том числе "Лучшие товары к Новому году".