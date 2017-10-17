Промышленность Подмосковья можно будет изучить на "Промпоезде"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Туристический железнодорожный проект "Промпоезд", призванный рассказать об историческом промышленном наследии Подмосковья, будет запущен 21 октября, сообщает министерство культуры Московской области.

Идея создания "Промпоезда" принадлежит блогеру и фотографу Вадиму Разумову, которого решили поддержать Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и проект по сохранению промышленного наследия "МосПромАрт".

Стартовую поездку "Промпоезд" совершит уже в эти выходные, в субботу. Участники первого тура отправятся на экскурсию в Павловский Посад. Их ждут рассказ о технологиях мануфактур, мастер-классы по рукоделию, прогулки с гидом по городу. "Проект синтезирует туристическую, научную и социальную составляющие", — подчеркнула министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"Промпоезд" стал третьим совместным тур-проектом, реализованным Разумовым в сотрудничестве с ЦППК и Минкультуры Московской области.

Ранее был дан старт двум туристическим новинкам — "Усадебному экспрессу" и "Экоэлектричке".