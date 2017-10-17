Выставка "Русская Атлантида" пройдет в музее археологии и краеведения Дубны

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Выставка "Русская Атлантида", подготовленная сотрудниками Музея Мологского края из Рыбинска Ярославской области, начнет работу с 20 октября в Музее археологии и краеведения города Дубны, сообщает официальный портал администрации наукограда Дубна.

События XX века во многом изменили облик значительной части Верхневолжья, в том числе, в результате создания в 1930-40-х годах трёх водохранилищ площадью более 5000 квадратных километров: Иваньковского, Угличского и Рыбинского.

Главная задача выставки "Русская Атлантида" — рассказать о прошлой и настоящей жизни затопленных территорий, о современном состоянии городов, связанных со строительством и эксплуатацией Рыбинской, Угличской и Иваньковской ГЭС.

Тема выставки раскрывается на 12 музейных планшетах: "Иваньковское водохранилище", "Калязин", "Калязинский Троицкий монастырь", "Углич", "Мышкин", "Весьегонск", "Молога", "Югский и Афанасьевский монастыри", "Леушинский Иоанно-Предтеченский монастырь", "Рыбинск", "Борок", "Дарвинский заповедник".

Выставка продлится до начала января 2018 года.