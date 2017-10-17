Муниципалитетам Подмосковья оставят средства на выравнивание бюджетов

КРАСНОГОРСК, 17 окт — РИА Новости. Отрицательные трансферты (перечисления из местных бюджетов средств в бюджет региона с целью выравнивания бюджетной обеспеченности всех поселений) муниципальных образований Московской области будут оставаться в бюджетах муниципалитетов, сообщила журналистам зампред областного правительства Ирина Смирнова.

По ее словам, средства муниципалитетов, у которых уровень бюджетной обеспеченности выше, чем установлено законом, останется у них. Всего речь идет о 1,3 миллиарда рублей.

Речь идет о четырех городских округах — это Химки, Домодедово, Лобня и Котельники, а также ряд отдельных поселений в других районах и округах.

"Мы предложили не забирать отрицательные трансферты, а в соответствующих муниципальных образованиях направить их на реализацию муниципальных и государственных программ", — сказала Смирнова.