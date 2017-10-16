Жители Подмосковья проголосуют за ремонт своего двора

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жители Подмосковья смогут проголосовать за ремонт своего двора с 17 октября, говорится в сообщении министерства ЖКХ Московской области.

"На региональном интернет-портале "Добродел" по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области даст официальный старт народному интернет-голосованию жителей за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на 2018 год", — цитируются в документе слова министра ЖКХ региона Евгения Хромушина.

В материале уточняется, что голосование продлится десять дней. Планируется, что в нем примут участие около 1,3 миллиона или 20% жителей Подмосковья.

"Дворы, набравшие в прошлое голосование более 50 голосов, автоматически включены в адресный перечень дворов, планируемых к благоустройству в 2018 году. Дворы, набравшие в прошлый раз от 10 до 49 голосов, и которые не пропали в программу благоустройства 2017 года, при нынешнем подсчете голоса в безоговорочном порядке будут зачтены", — заключил Хромушин, его слова приводятся в сообщении.

Ежегодно по губернаторской программе в Подмосковье должно благоустраиваться не менее 10% дворов.