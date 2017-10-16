В Подмосковье обнаружена "краснокнижная" речная выдра

КОЛОЧЬ (Московская область), 16 окт — РИА Новости. Крайне редкий гость подмосковных лесов, занесенная в Красную книгу речная выдра, оставила свое "селфи" в прошедшие выходные на реке Колочь в Можайском районе, сообщило Минэкологии региона.

Выдра была обнаружена при проведении работ по мониторингу редких видов флоры и фауны с помощью автоматической фотокамеры. По словам министра экологии и природопользования области Александра Когана, камера была установлена на одном из притоков реки Колочи.

"Сделать такой снимок — большая удача, выдра занесена в Красную книгу Московской области со статусом категории редкости "2" — уязвимый вид, численность которого после временной стабилизации вновь имеет тенденцию к снижению", — цитирует министра сайт природоохранного ведомства.

Коган отметил, что популяцию выдры подрывает не только незаконная охота, но и загрязнение рек и водоохранных зон. Открытия, подобные тому, что сделано в эти выходные на реки Колочь, свидетельствуют о том, программа развития охраняемых природных и заповедных зон Подмосковья работает и даже такой крайне осторожный зверь как речная выдра нашел возможность существования в области.

"Вес взрослой выдры может достигать 10 килограммов, длина тела с хвостом — до полутора метров; зверь очень ловкий, гибкий, идеально приспособлен для плавания и охоты в воде", — отметили в Минэкологии.