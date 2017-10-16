Субсидии на 300 млн рублей получат подмосковные предприниматели

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Субсидии общим объемом 300 миллионов рублей получат подмосковные предприниматели, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Субсидии будут предоставлены предпринимателям для частичной компенсации затрат на оборудование, которое приобретается с целью создания нового или модернизации существующего производства. Предпринимательские проекты оценивались по таким показателям, как создание рабочих мест, рост заработной платы, выручки и производительности труда, характеристики приобретаемого оборудования, уточняется в документе.

В нем добавляется, что в адрес конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление субсидий поступило 310 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья. "По итогам конкурсного отбора победителями признаны 84 субъекта малого и среднего бизнеса. Общая сумма предоставленных субсидий составит 300 миллионов рублей", — цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева.