Кубок России по мини-хоккею с мячом впервые пройдет в Балашихе

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кубок России по мини-хоккею с мячом впервые пройдет в Балашихе с 19 по 22 октября, сообщает пресс-служба городского округа.

"Соревнования такого уровня, как Кубок России по мини-хоккею с мячом, пройдут в Балашихе впервые", — уточнил источник РИА Новостей в балашихинской администрации. Он добавил, что соревнования состоятся в ледовом дворце "Арена Балашиха", вход на игры будет бесплатным.

В турнире, который состоится 19-22 октября, примут участие семь сильнейших команд из Москвы, Екатеринбурга, Кирова и других городов России. Сборную Московской области представят балашихинские хоккеисты. Спортсменам, занявшим первые и вторые места в этих состязаниях, присвоят звания мастеров спорта, цитируют в пресс-службе балашихинской городской администрации президента Федерации хоккея с мячом Московской области Владимира Сельдякова.

Сообщается также, что первую встречу проведут команды "Старт" из Нерехты и "СКА-Свердловск" из Екатеринбурга.