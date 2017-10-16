Андрей Воробьев: на фестивале молодежи мы будем искать новых лидеров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках программы области в ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов посетил выставку Youth Expo и образовательный центр "Сириус", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Такие фестивали учат нас активно общаться, дают новые знакомства, это поиск передовых идей в творчестве, науке, спорте, образовании. Мы здесь будем искать новых лидеров. У нас большая делегация приехала из Подмосковья — порядка 500 человек. Ребята подготовленные, отобранные и заряженные идеологией созидания", — заявил Воробьев журналистам.

Стенд Московской области на Youth Expo посвящен достижениям отечественной космической отрасли, а также истории освоения космоса. Воробьев осмотрел экспозицию, протестировав уникальный компьютерный тренажер для отработки ручной стыковки с орбитальной станцией.

Затем губернатор посетил образовательный центр "Сириус". По сообщению пресс-службы правительства региона, в текущей смене "Сириуса", стартовавшей 1 октября, из Московской области занимаются шесть школьников. Все они — призеры и победители региональных и всероссийских олимпиад по физике, биологии и обществознанию. В целом уже 700 школьников из Московской области прошли обучение в центре с момента его создания в 2015 году. Кроме того, в "Сириусе" сейчас работают несколько педагогов из Подмосковья.

Губернатор подтвердил, что аналогичный образовательный комплекс для одаренных школьников вскоре может появиться и в Московской области.

"У нас есть идея по созданию аналогичного центра в Подмосковье. Мы ее сейчас обсчитываем, обдумываем. И тогда большое количество наших подмосковных ребят смогут регулярно заниматься тем, чем увлеклись: биологией, физикой, химией и другими научными опытами и экспериментами", — цитирует Воробьева пресс-служба губернатора Подмосковья.

ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Сочи с 15 по 22 октября. Его организаторами являются Всемирная федерация демократической молодежи и Национальный подготовительный комитет Российской Федерации.