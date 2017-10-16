"Арена-Истра" примет фестиваль студенческого спорта

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Третий ежегодный фестиваль студенческого спорта "СтудФест-2017" пройдет в четверг на территории спортивного комплекса "Арена — Истра" (город Истра, Московская область), сообщило на своем сайте министерство спорта Подмосковья.

Участие в соревнованиях примут студенческие команды МГИМО, РГСУ, РГУТиС, РГУФК и других вузов столичного региона, а также спортивные коллективы муниципальных образований Московской области и волонтеры физкультурного движения "Живу спортом". В этом году в соревнованиях также примут участие ученики средне-специальных учебных заведений (колледжей) Московской области.

В рамках фестиваля студенты будут состязаться в мини-футболе, волейболе, киберспорте, плавании, а также в командообразующих испытаниях: спортивных квестах, флешмобах и коллективных настольных играх. Министерство спорта области напоминает на своем сайте, что в прошлом году фестиваль студенческого спорта "СтудФест", проходивший в Щелкове, собрал более 600 участников.