В Сергиевом Посаде откроют центр поддержки слепоглухих

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Реабилитационный центр поддержки слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде в 2019 году. Первый камень в его основание заложили в начале октября. Об этом сообщил телеканал "360".

Центр поддержки появится рядом с домом-интернатом для слепоглухих детей в Сергиевом Посаде. Сейчас сюда привозят детей со всей России. Реабилитация начинается с бытовых навыков. Детей учат самостоятельно принимать душ, одеваться. Строгий распорядок дня и привычка класть вещи на свои места сможет помочь ориентироваться во взрослом мире.

Кроме того, детям дают возможность попробовать жить самостоятельно.

"Квартира есть, где мы знакомим, как проживать в квартире. Иногда мы даже заселяем в эту квартиру детей, даем им деньги и говорим: какое-то время поживите самостоятельно. Они самостоятельно выходят в город, учатся делать покупки", — говорит директор дома-интерната для слепоглухих Галина Епифанова.

Слепоглухие дети изучают не только школьную программу, но и учатся языку жестов и азбуке глухих — дактилю. На данный момент в доме-интернате проживает 200 детей.

Всего в стране насчитывается 15 тысяч слепоглухих. В центре поддержки бесплатно будут помогать тем, кто старше 18 лет.