МОСКВА, 13 окт — РИА Недвижимость. Автобусный парк Воскресенска обновился на 20%, говорится в сообщении московского областного транспортного предприятия "Мострансавто".

"Для повышения качества обслуживания пассажиров в Воскресенск направлено более 20 дополнительных автобусов из других филиалов "Мострансавто", сообщается в документе. Кроме того, в рамках правительственной региональной программы в Воскресенское ПАТП поступили четыре автобуса большого класса и два — среднего. Всего в указанное ПАТП поступит 24 автобуса, что позволит обновить около 20% автопарка, уточняется в материале.

Новые автобусы выйдут на наиболее востребованные маршруты Воскресенска: № 21 "Воскресенск — Конобеево — п. им. Цюрупы", № 24 "Воскресенск — Хорлово (м/р Фосфоритный)" и № 34 "Воскресенск — Виноградово — п. им. Цюрупы".

До ноября 2017 года в МАП № 2 города Коломны, в состав которого входит Воскресенское ПАТП, в общей сложности поступит 34 автобуса большого класса, пять — среднего класса и 25 — малого класса. Остальные — более 100 единиц нового подвижного состава — поступят до конца марта 2018 года.