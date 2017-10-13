Детский технопарк в Реутове будут отапливать солнечные батареи

МОСКВА, 13 окт — РИА Недвижимость. Детский технопарк "Изобретариум" в Реутове будет отапливаться с помощью солнечных батарей, сообщается в материале городской администрации.

"Почти 30 солнечных батарей установят на крыше "Изобретариума" в Реутове", — говорится в документе. В нем указывается, что проект реализуется совместно с реутовским НПО "Машиностроение", которое разрабатывает солнечные батареи.

Устройство преобразует солнечную энергию в тепловую для использования ее в системе отопления. "В результате дети в учебном процессе смогут наглядно смотреть, как с помощью энергоэффетивных технологий можно отапливать здание", — указывается в материале.

Ранее сообщалось, что центр инновационного творчества "Изобретариум" откроется в Реутове в ноябре. Учреждение смогут посещать дети в возрасте от 5 до 18 лет. В "Изобретариуме" будут открыты IT-лаборатория, секции роботехники, естественно-научных исследований, конструирования и инновационного творчества.