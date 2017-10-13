Минкульт Подмосковья привезет в воинские части супер-библиотеку

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Проект мобильных библиотечных комплексов для воинов, проходящих службу в Подмосковье, стартует в воскресенье, сообщило министерство культуры региона.

Проект, получивший название "Библиотека для вежливых людей", разработан Минкультом Подмосковья совместно с министерством обороны России. В его работе будут использованы высокотехнологичные Комплексы информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Первый выезд мобильной супер-библиотеки в воинскую часть произойдет в Наро-Фоминском районе.

Как указывается на портале правительства Московской области, в задачи КИБО входит оказание библиотечных услуг и обеспечение доступа работающим в отдалении от населенных пунктов к интернету, прежде всего, к сервису госуслуг. На базе КИБО можно также проводить выездные культурные и просветительские мероприятия, они способны предоставлять услуги сканирования, печати и ксерокопирования.

Мобильные библиотеки оснащены высокоскоростным спутниковым интернет-каналом, ноутбуками, МФУ, мультимедийным проектором, большим экраном для демонстрации видео и акустической системой. У комплекса есть дизель-генератор, кондиционер и автономный отопитель. Вместимость библиотечного модуля составляет до 1500 книг и 300 дисков. Одновременно внутри комплекса может находиться до десяти человек.