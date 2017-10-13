В Подмосковье рассказали, как обеспечивают доступность первичной медпомощи

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Проблема доступности первичной медпомощи в Подмосковье решается при помощи мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и обучения людей, сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что в ряде регионов, в том числе в Московской области, существуют сельские населенные пункты, где населению недоступна первичная медико-санитарная помощь.

"Проблема решается двумя путями: во-первых, в Московской области закуплены мобильные ФАПы, которые перемещаются и по определенному графику заезжают в эти населенные пункты. Вакцинация проводится ими тоже… И есть домовые хозяйства, где выбирается инициативный человек и обучается оказанию неотложной медицинской помощи", — сказал Марков.

Он добавил, что подобная ситуация наблюдается в Можайском и Клинском районах, Лотошинске и Шатуре.