Санитарная авиация в Подмосковье будет проводить порядка 300 вылетов в год

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Порядка 300 вылетов в год будет совершать санитарная авиация в Московской области, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков на пресс-конференции.

"У нас в этом году проведен конкурс на услугу по санитарной авиации. Случай последний, под Коломной, тут сработала наша санавиация для перемещения пациентов… Мы запланировали порядка 300 вылетов в год", — сказал министр.

Как сообщалось ранее, 6 октября на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" в связи со сложными погодными условиями рейсовый автобус MAN, следовавший по маршруту "Москва-Озеры", съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находились 39 пассажиров, пять человек погибли. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, водителю предъявлено обвинение.

По словам Маркова, потребность региона в вылетах вполне могут покрыть один-два вертолета, поэтому пока региону удобнее закупать данную услугу, а не формировать собственный авиационный узел.