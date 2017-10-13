Около двух тысяч тонн ила откачали из реки Пехорка в Балашихе

МОСКВА, 13 окт — РИА Недвижимость. Около двух тысяч тонн донных отложений откачали из реки Пехорка в Балашихе в рамках программы реабилитации реки, сообщает администрация городского округа.

"Со дна Пехорки со стороны городского парка культуры и отдыха откачаны около двух тысяч тонн донных отложений", — сообщается в документе. Завершить работы на данном участке планируется в течение месяца.

Параллельно с понедельника, 16 октября, начнется очистка береговой зоны Пехорки от мусора, кустарников и деревьев. Также будет откачан ил в притоке Пехорки — реке Малашке. Отмечается, что до конца 2017 года плановые реабилитационные работы пройдут на отрезке длиной два километра. До конца 2018 года планируется очистить 21,5 километра Пехорки и Малашки. Реабилитация реки в таком объеме проводится впервые.

Ранее сообщалось, что по окончании очистки реки будет проведена биологическая реабилитация водоема. Общая стоимость работ составит около 630 миллионов рублей.