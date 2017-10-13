В Красногорске построят крупный фармацевтический комплекс

КРАСНОГОРСК (Московская область), 13 окт — РИА Новости. Крупный научно-производственный фармацевтический комплекс построят в Красногорске, сообщила в пятницу пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Комплекс будет создан компанией "Союзснаб-Здоровье", которая планирует проводить научные исследования в области фармацевтики, производить фармпродукцию, а также биоактивные добавки для спортивного и диетического питания.

"Союзснаб-Здоровье" также планирует разместить в Красногорске производство биофармацевтического сырья для других компаний, производящих медицинские препараты, уточняется в сообщении министерства.

Для строительства нового комплекса на основании распоряжения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Минимуществом области решено выделить участок земли площадью 0,8 гектара, расположенный в городском округе Красногорск, сообщил министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев.

"Фармацевтический проект "Союзснаб-Здоровье" создаст свыше 100 новых рабочих мест. Проект строительства научно-производственного фармацевтического комплекса будет реализован в течение 10 лет, а налоговые поступления к 2026 году составят более 16 миллионов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы областного Минимущества.