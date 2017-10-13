Музейщики из шести регионов России пройдут стажировку в Коломне

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Музейные работники шести регионов России пройдут стажировки в музейно-творческом кластере "Коломенский посад", сообщается в материалах городского портала Коломны.

"13 сентября на базе музейно-творческого кластера "Коломенский посад" стартует стажировка, организованная в рамках образовательной программы, реализуемой благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что стажировка организована для победителей всероссийского конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел". На первом этапе конкурсного отбора определены девять площадок, чья проектная деятельность по развитию территории была признана наиболее интересной. Среди победителей оказалась и Коломна. На втором этапе конкурсного отбора определили 37 участников стажировок, шесть из которых приедут в Коломну.

В рамках программы стажировки для представителей Ивановской, Ярославской, Саратовской и Кировской областей, а также Алтайского края организуют серию лекций, мастер-классов и дискуссий о музее как инкубаторе по выращиванию исторических брендов территорий, особенностях развития и продвижения музейного кластера, о влиянии арт-резиденции на развитие творческого потенциала местного сообщества и продвижении имиджа города средствами современного искусства, следует из материалов.

Проекты музейно-творческого кластера "Коломенский посад" направлены на благоустройство исторического центра города с участием местного сообщества, реставрацию памятников архитектуры, реализацию музейных проектов и музейных производств, а также проведение международных, региональных и городских фестивалей и мероприятий, заключается в сообщении.