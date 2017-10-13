Музейщики из шести регионов России пройдут стажировку в Коломне

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Музейные работники шести регионов России пройдут стажировки в музейно-творческом кластере "Коломенский посад", сообщается в материалах городского портала Коломны.
В рамках программы стажировки для представителей Ивановской, Ярославской, Саратовской и Кировской областей, а также Алтайского края организуют серию лекций, мастер-классов и дискуссий о музее как инкубаторе по выращиванию исторических брендов территорий, особенностях развития и продвижения музейного кластера, о влиянии арт-резиденции на развитие творческого потенциала местного сообщества и продвижении имиджа города средствами современного искусства, следует из материалов.
Проекты музейно-творческого кластера "Коломенский посад" направлены на благоустройство исторического центра города с участием местного сообщества, реставрацию памятников архитектуры, реализацию музейных проектов и музейных производств, а также проведение международных, региональных и городских фестивалей и мероприятий, заключается в сообщении.