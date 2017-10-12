В Новую Трехгорку могут перестать поставлять электроэнергию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Поставка электроэнергии компанией "Мосэнергосбыт" в жилые дома Новой Трехгорки вновь может прекратиться. Также квартал может остаться без холодной и горячей воды. Такие меры могут быть приняты из-за долгов управляющих компаний. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Одинцовского муниципального района.

На данный момент долг управляющих компаний Новой Трехгорки составляет более 600 миллионов рублей. "Мосэнергосбыт" предупредил об ограничении энергоснабжения в случае невыплат.

В августе в Новой Трехгорке уже была прервана подача горячей воды из-за задолженности по оплате газа и электроэнергии, поставленных на котельную "Городских теплосистем". Долги перед поставщиками с тех пор увеличились.