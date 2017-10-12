Здание сгоревшего рынка стройматериалов "Синдика" обнесут забором

Пожарные ликвидируют последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

Пожарные ликвидируют последствия пожара на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 9 октября 2017

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Продолжаются работы в сгоревшем здании рынка строительных материалов "Синдика". Об этом сообщил телеканал "360". Здание торгового объекта собираются обнести забором. Сейчас пожарные продолжают проливать конструкции и разбирать завалы. Ранее к работам на территории сгоревшей "Синдики" привлекалась робототехника НИИ Противопожарной обороны МЧС России.

Следственная группа работает на месте пожара параллельно со спасателями, выясняя причину возгорания торгового центра.

Арендаторов сгоревшего рынка внутрь не пускают по соображениям безопасности. Владельцы ТЦ "Синдика" пообещали предоставить им льготы на торговые места. Несколько торговых комплексов предложили свои помещения для размещения торговых точек арендаторов "Синдики".

Здание рынка стройматериалов готовят к полному демонтажу. Территорию торгового центра обнесут забором.