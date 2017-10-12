В Балашихе полностью засыпали грунтом свалку "Кучино"

МОСКВА, 12 окт — РИА Недвижимость. Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе полностью засыпали грунтом, говорится в сообщении администрации городского округа.

Жители Балашихи подняли проблему утилизации мусора в Подмосковье, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.

"Полностью закончено перекрытие тела полигона грунтом. Слой земли составляет около метра. Эти работы велись на протяжении трех месяцев. Всего завезено 400 тысяч тонн грунта, который соответствует пятому классу опасности и считается полностью безопасным", — говорится в сообщении.

Рекультивацию полигона планируется начать в марте 2018 года. Публичные слушания по проекту рекультивации полигона пройдут в ноябре.