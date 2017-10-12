В Балашихе полностью засыпали грунтом свалку "Кучино"

МОСКВА, 12 окт — РИА Недвижимость. Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе полностью засыпали грунтом, говорится в сообщении администрации городского округа.
"Полностью закончено перекрытие тела полигона грунтом. Слой земли составляет около метра. Эти работы велись на протяжении трех месяцев. Всего завезено 400 тысяч тонн грунта, который соответствует пятому классу опасности и считается полностью безопасным", — говорится в сообщении.
Рекультивацию полигона планируется начать в марте 2018 года. Публичные слушания по проекту рекультивации полигона пройдут в ноябре.