Аверкиев: акционирование "Мособлгаза" не вызовет рост тарифов

МОСКВА, 12 окт — РИА Недвижимость. Акционирование ГУП МО "Мособлгаз" не вызовет рост тарифов, считает министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

По словам Аверкиева, 100% акций преобразованного АО "Мособлгаз" будут принадлежать Московской области, поэтому не стоит опасаться роста тарифов за газ в Подмосковье.

"Изменение формы собственности "Мособлгаза" позволит повысить эффективность управления государственным имуществом и расширит возможности для привлечения инвестиций. Внешнее финансирование позволит решать стратегические задачи по модернизации газовых сетей и строительству новых газораспределительных станций", — пояснил министр.

ГУП МО "Мособлгаз" эксплуатирует 55 тысяч километров газопроводов и ежегодно реализует более 15 миллиардов кубометров природного газа, обслуживая более 2,5 миллиона квартир и более одной тысячи предприятий Подмосковья.