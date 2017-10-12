В Серпухове открыли учебный центр Bosch

СЕРПУХОВ (Московская область), 12 окт — РИА Новости. Учебный "ресурсный" центр немецкой фирмы Bosch открылся на базе областного Губернского колледжа в Серпухове, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Министерство считает это событие "очень значимым в профессиональном образовании области". "В современных лабораториях колледжа студенты будут учиться работать на инструментах одной из ведущих немецких фирм", — отмечается в сообщении.

На открытии центра присутствовал заместитель министра образования Подмосковья Юрий Картушин.

Центр немецкой компании открыт в четвертом корпусе колледжа. На церемонии открытия ресурсного центра директор этого учебного заведения Александр Лысиков рассказал представителям областного правительства и компании Bosch о перспективах и особенностях профессионального образования молодежи на базе областного Губернского колледжа, сообщается в релизе учебного заведения.