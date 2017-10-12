Губернатор Подмосковья вручил госнаграды лучшим дорожникам региона

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды лучшим работникам дорожной отрасли региона.

"Вместе с вами мы стремимся делать наши подмосковные магистрали все более современными, удобными, безопасными. Это имидж нашего региона, важный компонент нашей инвестиционной привлекательности. Хочу поблагодарить вас за работу, пожелать здоровья вам и вашим семьям", — сказал Воробьев, поздравляя дорожников с профессиональным праздником — Днем работника дорожного хозяйства, который будет отмечаться 15 октября. Он отметил, что за безопасность и качество дорог региона отвечают 300 предприятий, на которых трудятся 5,5 тысячи специалистов, которые "ежедневно в любую погоду делают свою тяжелую, но очень нужную и важную работу".

Глава региона наградил знаком "За заслуги перед Московской областью" III степени главного государственного инспектора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Сергея Суханкина, знаком Преподобного Сергея Радонежского награжден заместитель начальника отдела регионально-административной практики в Правовом управлении ГБУ МО "Мосавтодор" Василий Гущин. Почетное звание "Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области" получили четыре специалиста дорожной отрасли, Благодарностью губернатора Московской области отмечены 13 человек.