Госадмтехнадзор Подмосковья начал принимать видеожалобы на автохамов

Сотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области

Сотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Теперь с помощью мобильного приложения "Народный инспектор" можно отправить видеожалобу на автохамов в Московской области. Данной услугой уже воспользовались 330 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву.

По ее словам, граждане смогут оперативно пожаловаться на автомобилистов, оставляющих машины на тротуарах, газонах и пешеходных переходах.

Видео, которое отправляют через приложение "Народный инспектор", не должно превышать 15 секунд. При этом госномер автомобиля должен хорошо читаться, а состав правонарушения гражданина должен быть очевиден. Ролик нужно снимать и тут же отправлять. Кадры недельной давности не будут приняты во внимание.

В качестве примера можно привести ситуацию с неправильной парковкой в районе Павшинской поймы в Красногорске:

"Ее удалось исправить благодаря установке ограничителей вдоль тротуаров и пешеходных зон. Всего было установлено около трех тысяч столбиков", — рассказала Витушева.

Сервис "Народный контроль" работает также на портале "Добродел".