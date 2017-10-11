В Подмосковье 450 дворов освободили от самозахвата парковочных мест

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Инспекторы Госадмтехнадзора совместно с сотрудниками полиции и муниципальными служащими продолжают проводить рейды во дворах жилых домов на территории Московской области. Главная цель — освободить парковочные места от незаконного самозахвата. Об этом сообщил телеканал "360". С начала этого года незаконно установленные некоторыми жителями столбики с цепочками были ликвидированы в 450 подмосковных дворах.

"У каждого жителя в Подмосковье есть равные права на оборудованные в его дворе машиноместа", — подчеркнула Татьяна Витушева, начальник Госадмтехнадзора Московской области.

По словам главы регионального Госадмтехнадзора, ведомством было дано поручение управляющим компаниям восстановить или установить во дворах новое декоративное ограждение с целью снижения количества неправильно припаркованных автомашин. С начала 2017 года в Подмосковье такое ограждение было установлено в 658 дворах жилых домов.