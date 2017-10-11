Парковка на газонах обошлась жителям Подмосковья в 15 миллионов рублей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. За парковку на газонах, зеленых насаждениях и детских площадках в Московской области с начала этого года было выписано штрафов на сумму более 15 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника Главного управления государственного административно-технического надзора Подмосковья Татьяну Витушеву.

Она сообщила, что за девять месяцев было назначено 10 тысяч штрафов. Кроме того Витушева подчеркнула, что больше всего жалоб поступает на неправильную парковку во дворах и в спальных районах, а также на улицах вблизи железнодорожных платформ, у офисных и административных зданий.