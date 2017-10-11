После пожара на рынке "Синдика" без источника дохода остались 500 семей

Сотрудник полиции на месте ликвидации последствий пожара на строительном рынке Синдика

Сотрудник полиции на месте ликвидации последствий пожара на строительном рынке Синдика

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минпотребрынка Подмосковья провело оперативное совещание с владельцами торговых объектов, инициативной группой пострадавших и администрацией "Синдики". Об этом сообщил телеканал "360".

По словам первого замминистра Минпотребрынка Московской области Кирилла Григорьева, на данный момент основной задачей является помощь предпринимателям минимизировать срок восстановления после пожара в "Синдике".

""Синдика" является одним из крупнейших торговых объектов области. Здесь 817 торговых павильонов — это более 500 арендаторов. В настоящее время 500 семей остались без источника дохода", — отметил первый замминистра Минпотребрынка Московской области Кирилл Григорьев.

По словам замминистра, собственники других торговых объектов Подмосковья уже сообщили о возможностях по предоставлению свободных мест и льготных условий, разместили свои контакты на сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Кроме того, на совещании Григорьев распорядился проверить системы пожаротушения в торговых объектах Подмосковья, а их персонал — на знание действий в случае ЧС.