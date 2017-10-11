После пожара на рынке "Синдика" без источника дохода остались 500 семей

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Минпотребрынка Подмосковья провело оперативное совещание с владельцами торговых объектов, инициативной группой пострадавших и администрацией "Синдики". Об этом сообщил телеканал "360".
По словам первого замминистра Минпотребрынка Московской области Кирилла Григорьева, на данный момент основной задачей является помощь предпринимателям минимизировать срок восстановления после пожара в "Синдике".
""Синдика" является одним из крупнейших торговых объектов области. Здесь 817 торговых павильонов — это более 500 арендаторов. В настоящее время 500 семей остались без источника дохода", — отметил первый замминистра Минпотребрынка Московской области Кирилл Григорьев.
По словам замминистра, собственники других торговых объектов Подмосковья уже сообщили о возможностях по предоставлению свободных мест и льготных условий, разместили свои контакты на сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
Кроме того, на совещании Григорьев распорядился проверить системы пожаротушения в торговых объектах Подмосковья, а их персонал — на знание действий в случае ЧС.