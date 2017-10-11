Более 450 случаев самозахвата парковок зафиксированы в Подмосковье

МОСКВА, 11 окт — РИА Недвижимость. Более 450 случаев самозахвата парковочных мест во дворах многоквартирных домов зафиксированы в Подмосковье с начала года, сообщила журналистам руководитель главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева.

"В этом году мы ликвидировали самовольные ограждения более чем в 450 дворах", — сказала Витушева. Она отметила, что жители Подмосковья часто жалуются на своих соседей, которые захватывают общие парковочные места, перекрывая к ним доступ другим автомобилям столбиками и цепями.

По данным Витушевой, в Подмосковье зарегистрированы почти четыре миллиона автомобилей. В рамках реализации губернаторской программы "Удобная парковка" в Московской области до конца года появится свыше 72 тысяч бесплатных машино-мест. "На текущий момент уже построено более 900 новых парковок на 35 тысяч машино-мест. Еще порядка 30 тысяч машино-мест находятся в процессе строительства, — отметила руководитель регионального Госадмтехнадзора.