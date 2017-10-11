В Подмосковье пройдет чемпионат по профмастерству среди инвалидов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс" стартует в среду в Московской области, сообщается на сайте министерства образования региона.

В чемпионате, который будет проходить на базе семи региональных колледжей и техникумов, примут участие около 400 инвалидов.

Специальности, в которых пройдут состязания в профессионализме включают администрирование баз данных, документационное обеспечение управления и архивоведение, обработку текста, веб — дизайн, дизайн персонажа (анимация), сборку-разборку электронного оборудования. Кроме того, участники будут соревноваться в знаниях по экономике и бухучету, ландшафтному дизайну, строительству, парикмахерскому искусству, ремонту автомобилей и другим профессиям.

"В чемпионате могут принимать участие все категории инвалидов, а победа даёт возможность получить хорошую работу", — сообщает министерство.

Итоги соревнования будут подведены 13 октября в Балашихинском техникуме, где пройдет церемония награждения победителей.

Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс" проводится с учетом международного опыта "Международной Федерации Абилимпикс" (International Abilympic Federation).