Дворовые территории в Подмосковье будут ремонтировать каждые 7 лет

КРАСНОГОРСК (Московская область), 11 окт — РИА Недвижимость. Дворы в подмосковных городах будут ремонтировать каждые семь лет, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
"Думаю, что программа благоустройства дворов будет идти в Подмосковье постоянно. При плане "10% дворов каждый год" за семь лет благоустроится 70% дворов. Средний срок морального устаревания дворов даже при нормальном содержании составляет как раз семь лет", — сказал Хромушин.
Ранее сообщалось, что в 2017 году на программу формирования комфортной городской среды в муниципалитетах Подмосковья из бюджетов разных уровней было выделено более пяти миллиардов рублей.