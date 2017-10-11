Дворовые территории в Подмосковье будут ремонтировать каждые 7 лет

КРАСНОГОРСК (Московская область), 11 окт — РИА Недвижимость. Дворы в подмосковных городах будут ремонтировать каждые семь лет, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"Думаю, что программа благоустройства дворов будет идти в Подмосковье постоянно. При плане "10% дворов каждый год" за семь лет благоустроится 70% дворов. Средний срок морального устаревания дворов даже при нормальном содержании составляет как раз семь лет", — сказал Хромушин.

Он сравнил программу формирования комфортной городской среды в Подмосковье со столичным проектом "Моя улица", которая также планируется реализовывать на постоянной основе. "При благоустройстве пределов совершенства нет, и пока вся Московская область не будет идеальной и каждый год новой, программа благоустройства будет продолжаться", — считает министр.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на программу формирования комфортной городской среды в муниципалитетах Подмосковья из бюджетов разных уровней было выделено более пяти миллиардов рублей.