Почти 4 тысячи дворов благоустроили в Подмосковье за три года

КРАСНОГОРСК (Московская область), 11 окт — РИА Недвижимость. Почти четыре тысячи дворов отремонтированы в Подмосковье за три года реализации проекта формирования комфортной городской среды, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"Порядка 3,86 тысячи дворов отремонтированы в Подмосковье за три года", — сказал Хромушин.

Ранее он сообщил, что в этом году отремонтируют 1,46 тысячи дворов. Самые масштабные работы ведутся в Сергиевом Посаде в рамках формирования в городе туристического кластера. В пятёрке лидеров по количеству дворов, где будет проведено комплексное благоустройство, Орехово-Зуево, Жуковский, Коломна и Звездный городок.

По данным Хромушина, в Подмосковье порядка 13 тысяч дворовых территорий. Каждый год по программе формирования комфортной городской среды ремонтируется не менее 10% дворов. Список дворов, подлежащих комплексному благоустройству, формируется на основании данных муниципалитетов и жалоб жителей. В этом году за включение своего двора в список на 2018 год можно проголосовать на портале "Добродел". Голосование стартует во вторник, 17 октября.