Власти Подмосковья запускают голосование по дворам, требующим ремонта

КРАСНОГОРСК (Московская область), 11 окт — РИА Недвижимость. Жители Подмосковья смогут проголосовать за включение своего двора в план ремонта на 2018 год с 17 октября, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"Со следующего вторника запускаем открытое голосование через портал "Добродел" по 7,5 тысяче дворовых территорий, требующих ремонта", — сказал Хромушин на брифинге, посвященном вопросам формирования комфортной городской среды в городах Подмосковья.

По его словам, если открытым голосованием не удастся набрать необходимое число голосов, то во дворах будут проведены собрания собственников, на которых окончательно определятся адреса благоустройства на 2018 год. В первую очередь такие собрания будут проведены во дворах, от жителей которых ранее поступали жалобы и просьбы о ремонте.

Ранее сообщалось, что каждый год в Подмосковье будут комплексно благоустраиваться не менее 10% дворов многоквартирных домов. Среди обязательных элементов благоустройства: детская площадка, освещение, площадка для сбора мусора.