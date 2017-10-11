Молодые ученые Подмосковья получили президентские гранты

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Молодым ученым Подмосковья вручены президентские гранты, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Размер гранта молодого ученого — кандидата наук составляет 600 тысяч рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. Размер гранта молодого ученого — доктора наук составляет один миллион рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. Гранты вручаются на двухлетний летний срок для проведения научных исследований, уточняется в документе.

Как указывается в нем, победителями конкурса грантов 2017 года из Московской области стали два доктора наук и 12 кандидатов наук. Это молодые ученые из Пущинского научного центра, научного центра в Черноголовке и МФТИ. "По численности молодых ученых и специалистов Московская область входит в тройку лидеров среди регионов России. По итогам 2016 года доля молодых ученых в структуре научных работников составляет 29%", — отметил на церемонии вручения грантов заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. По его словам, в ближайшее время в Подмосковье начнется работа по созданию онлайн-ресурса — "практичного инструмента для кооперации научного и предпринимательского сообщества".

Гранты вручены в рамках господдержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации. Всего федеральным бюджетом предусмотрено ежегодное выделение 400 грантов для молодых ученых — кандидатов наук и 60 грантов для молодых ученых — докторов наук, заключается в материале.