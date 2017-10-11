Молодые ученые Подмосковья получили президентские гранты

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Молодым ученым Подмосковья вручены президентские гранты, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.
Размер гранта молодого ученого — кандидата наук составляет 600 тысяч рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. Размер гранта молодого ученого — доктора наук составляет один миллион рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. Гранты вручаются на двухлетний летний срок для проведения научных исследований, уточняется в документе.
Гранты вручены в рамках господдержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации. Всего федеральным бюджетом предусмотрено ежегодное выделение 400 грантов для молодых ученых — кандидатов наук и 60 грантов для молодых ученых — докторов наук, заключается в материале.