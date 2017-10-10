В Подмосковье начало работать приложение для владельцев электромобилей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Тестирование приложения, указывающего зарядные станции для электромобилей, началось в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

"Десятого октября начинается тестирование beta-версии приложения единой зарядной инфраструктуры Московской области. Приложение предназначено для владельцев электротранспорта, пользующихся зарядными станциями на территории Подмосковья", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, с помощью приложения можно увидеть зарядные станции на карте, посмотреть информацию о них, узнать свободны ли они в данный момент, проложить маршрут следования. Также с помощью приложения пользователь может открывать лючок станции для осуществления зарядки. Цель тестирования — собрать отзывы владельцев электротранспорта для создания удобного, функционального и современного приложения.

"Важно, что электрозарядная сеть Подмосковья строится достаточно быстрыми темпами. Мы понимаем, что это работа, которую можно будет оценить только в будущем, но проактивная позиция правительства региона и министерства энергетики в частности неизменна и направлена на достижение лидерских позиций Московской области в продвижении экологически чистого автотранспорта и альтернативных видов топлива", — отметил глава министерства Леонид Неганов, которого цитирует пресс-служба.