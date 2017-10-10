17-километровый газопровод ввели в эксплуатацию в Московской области

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Газифицирована деревня Слободище сельского поселения Ильинское Орехово‐Зуевского района.

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" в деревне Слободище сельского поселения Ильинское в Орехово-Зуевском районе Подмосковья введен в строй 17-километровый газопровод. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мособлгаза". Более 200 жителей деревни могут пользоваться газом в быту.

В планах "Мособлгаза", как уточняет его генеральный директор, до конца года построить в Орехово-Зуевском районе газопроводы еще в восьми населенных пунктах: деревнях Соболево, Петрушино, Запутное, Старое Титово и Понарино, а также поселке Мисцево и селе Хотеичи. Газом будет обеспечено свыше четырех тысяч местных жителей.

Обо всех намеченных к сдаче в эксплуатацию объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" можно узнать на официальном сайте "Мособлгаза" mosoblgaz.ru в разделе "Карта газификации Московской области".