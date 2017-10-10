В Московской области могут продлить налоговые каникулы до 2021 года

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Комитет Мособлдумы рассмотрит продление действия "налоговых каникул" для впервые зарегистрированных предпринимателей.

Заседание Комитета Московской областной думы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики пройдет 11 октября. Центральной темой заседания станут вопросы внесения изменений в закон "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской области". Об этом сообщил телеканал "360".

Комитет Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики рассмотрит продление действия до 31 декабря 2020 года "налоговых каникул" для впервые зарегистрированных предпринимателей.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов сообщил, что данный закон, принятый в 2015 году, показал свою востребованность и актуальность. Так, в 2015 году в Московской области было 1104 плательщика, применивших ставку 0% по упрощенной системе налогообложения — это второе место в стране. В 2016 году Подмосковье также стало вторым по стране.

Как рассказал Игорь Брынцалов, "в планах — дальнейшее совершенствование регионального законодательства, как для поддержки новых предпринимателей, так и существующих".

"Изменения коснутся и налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" и осуществляющих длительность в упомянутых сферах, — действие пониженной налоговой ставки в размере 10% будет продлено также до 2021 года", — сообщил Игорь Брынцалов.

12 октября депутаты рассмотрят на заседании законопроект "О внесении изменений в закон Московской области "О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в Московской области".