С 14 октября расписание трансфера до аэропорта "Жуковский" будет изменено

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. С 14 октября изменится расписание авиарейсов из аэропорта.

Время отправления автобусов от платформы "Отдых" до аэропорта "Жуковский" и обратно изменится с 14 октября в связи с изменениями в расписании авиарейсов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Центральной пригородной пассажирской компании".

"С 14-го октября в связи с изменением расписания авиарейсов, выполняемых из аэропорта "Жуковский", изменяется график движения трансфера платформа "Отдых" – аэропорт "Жуковский" – платформа "Отдых", — сообщили в пресс-службе ЦППК.