В Подмосковье дан старт проекту "Библиотека для вежливых людей"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Первая акция состоится в одной из войсковых частей Подмосковья 15 октября.

Проект "Библиотека для вежливых людей" стартует в Московской области. Он организован Министерством культуры Московской области и Министерством обороны России, сообщил телеканал "360".

Первая акция состоится 15 октября. В ее рамках пройдет посвященная Дню военного разведчика книжно-иллюстративная выставка. Кроме того, будет организовано выступление военного писателя, полковника, члена Союза писателей России и Союза журналистов, члена Союза ветеранов госбезопасности Александра Бондаренко. В рамках акции покажут документальный фильм "Гений разведки. Артур Артузов", а военнослужащие смогут пообщаться с родителями по Skype.

Для участников акции также проведут мастер-класс "Школа Дон Жуана или как произвести впечатление на женщину".