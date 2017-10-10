В Мытищах провели уникальную операцию на сердце

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хирурги регионального сосудистого центра Мытищинской городской клинической больницы (МГКБ) успешно провели в прямом эфире уникальную операцию по спасению человека, умиравшего от инфаркта, сообщает во вторник официальный сайт органов местного самоуправления Мытищ.

Операция транслировалась онлайн для участников международного врачебного конкурса "Современные тенденции в лечении острого инфаркта миокарда с подъёмом сегмента ST". Мытищинские врачи показали международной аудитории в прямом эфире работу рентген-операционной по спасению больного с острым инфарктом миокарда.

По словам главврача МГКБ Валерия Янина, у пациента был зафиксирован редкий и тяжёлый случай поражения артерии сердца, который в 100% приводит к смерти, если срочно не открыть артерию и не поставить стент.

"Летальность при таком поражении составляет 90%, а без оперативного лечения приближается к 100%. Но мы выдержали испытание с честью, стабилизировали состояние пациента. Отрадно, что наши действия в операционной были высоко оценены всеми участниками конференции, а также мэтрами эндоваскулярной хирургии", — прокомментировал врач-хирург отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения МГКБ Илья Мельниченко.

Как указывается на сайте горадминистрации, врачи регионального сосудистого центра МГКБ проводят более тысячи стентирований в год.