Подмосковные власти могут наделить полномочиями по планировке ОЭЗ

МОСКВА, 10 окт — РИА Недвижимость. Власти Московской области могут наделить полномочиями по планировке территорий особых экономических зон, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
В нем указывается, что депутаты Мособлдумы предлагают наделить правительство субъектов РФ полномочиями по утверждению документации по планировке территории, предназначенной для создания и\или развития ОЭЗ. В действующем законодательстве данный вопрос до сих не урегулирован.
В Московской области расположены три особых экономических зоны: "Дубна", "Исток" и "Ступино Квадрат".