Подмосковные власти могут наделить полномочиями по планировке ОЭЗ

МОСКВА, 10 окт — РИА Недвижимость. Власти Московской области могут наделить полномочиями по планировке территорий особых экономических зон, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

"Комитет Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике на очередном заседании 11 октября обсудит законодательную инициативу по внесению изменений в Градостроительный кодекс России. Изменения направлены на совершенствование механизма функционирования особых экономических зон и повышение их эффективности", — отмечается в документе.

В нем указывается, что депутаты Мособлдумы предлагают наделить правительство субъектов РФ полномочиями по утверждению документации по планировке территории, предназначенной для создания и\или развития ОЭЗ. В действующем законодательстве данный вопрос до сих не урегулирован.

В Московской области расположены три особых экономических зоны: "Дубна", "Исток" и "Ступино Квадрат".