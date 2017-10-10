Крупнейший коммерческий дата-центр РФ откроется в Подмосковье в 2017 году

ЛЫТКАРИНО (Московская область), 10 окт — РИА Недвижимость. Крупнейший в России коммерческий центр обработки и хранения данных (ЦОД) откроется в Лыткарине на территории индустриального парка до конца 2017 года.

"Здесь будут размещены 14 двухмегаваттных дизельно-роторных генераторов — такого энергоцентра не существует в России. Есть у военных по два-три, но 14 только у нас. Причем потребность в таких центрах есть, но очень сложно технически их построить. Объем хранимых здесь данных может быть практически бесконечным и определяется только объемом электроэнергии. Проект полностью коммерческий, инвестиции составили 6 миллиардов рублей", — сказал журналистам генеральный директор центра обработки данных "Авантаж" Александр Крок.

Собственное хранилище топлива на 180 кубических метров обеспечит автономную работу ЦОД в течение 24 часов при максимальной нагрузке. После открытия дата-центр по количеству стоек войдет в тройку крупнейших поставщиков услуг по хранению данных в России, уступив только Data-line и "РТК-ЦОД".

По словам Крока, сейчас идут последние испытания перед процедурой сертификации, и конца года арендаторы въедут в офисы. Уже известно, что на территории дата-центра планируют разместиться бэк-офисы сотовых операторов "основной тройки". Проявили интерес к ЦОДу "Аэрофлот" и несколько телекомпаний.