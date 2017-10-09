Древнерусский бой можно будет посмотреть в Балашихе

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Представление пройдет в рамках исторической реконструкции "Вставайте, люди добрые".

В Балашихе на главной праздничной площадке Дня народного единства — пешеходной части улицы Заречная — 4 ноября можно будет посмотреть театрализованный бой времен древней Руси. Об этом сообщил телеканал "360".

Театрализованное представление пройдет в рамках исторической реконструкции "Вставайте, люди добрые". Как подчеркнула Галина Корягина, заместитель начальника отдела культуры, художественного образования и туризма управления культуры администрации Балашихи, у шатра реконструкторов горожане смогут принять участие в интерактивной программе.

Кроме того, на главной праздничной площадке состоится концерт и пройдут показательные выступления спецназа. Также для гостей реконструкции будет работать полевая кухня.

В День народного единства в Балашихе запланировано 10 крупных мероприятий, в которых, как ожидается, примут участие более трех тысяч жителей города. Во всех городских дворцах культуры состоятся тематические концерты. А в центральном парке горожан ожидает развлекательная программа.