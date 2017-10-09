Команда из Подмосковья победила на чемпионате России по спортивному туризму

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Сборная Подмосковья стала победителем в командном зачете в группе дисциплин "дистанция – на средствах передвижения".

Подмосковная сборная одержала победу в командном зачете при преодолении дистанции на велосипедах в чемпионате России по спортивному туризму. Об сообщил телеканал "360" со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат России по спортивному туризму завершился в Севастополе. В командном зачете в группе дисциплин "дистанция – на средствах передвижения" победила сборная Подмосковья.

В личном зачете участники из Подмосковья смогли занять весь пьедестал. В групповых соревнованиях у спортсменов — 1 и 3 места.

Как сказал министр спорта Подмосковья Роман Терюшков, "победы на чемпионате России по спортивному туризму уже стали для подмосковных спортсменов традиционными".

"Сборная Московской области выиграла множество медалей и повторила прошлогодний превосходный результат в командном зачете. Регресса нет, движемся в правильном направлении", — прокомментировал Роман Терюшков.