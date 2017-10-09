Почти 30 новых газопроводов ввели в эксплуатацию в Подмосковье

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. С начала года по губернаторской программе в Подмосковье ввели в эксплуатацию 29 газопроводов.

В рамках губернаторской программы с начала года в Подмосковье введено в эксплуатацию 29 газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства МО Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" введено в эксплуатацию уже 29 газопроводов. Новые объекты позволили улучшить качество газоснабжения более 11 тысяч жителей", – сообщил Дмитрий Пестов.

Новые газопроводы дали возможность подключить к газу дома более 600 местных жителей.

С начала октября два газопровода ввели в эксплуатацию в деревнях Лобаново и Павловское городского округа Шаховская, а также в деревне Исаково Воскресенского района. Всего в этом году планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах, уточнил Дмитрий Пестов.

За четыре года темпы газификации Московской области выросли в четыре раза. В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" построено свыше 1,2 тысячи километров газопроводов, газифицировано 264 населенных пункта. Возможность подключить к газу свои дома получили за это время 116 тысяч жителей Подмосковья. Всего в рамках программы до 2025 года планируется обеспечить газом 290 тысяч жителей Подмосковья.