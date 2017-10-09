Подмосковная Главархитектура взяла золотую награду на фестивале "Зодчество"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Награду региональное ведомство получило в номинации "Реализованные проекты" в разделе "Лучшие архитектурные практики".

В Московском Гостином Дворе с 5 по 7 октября прошел юбилейный XXV международный фестиваль "Зодчество". Главархитектура Московской области получила премию "Золотой знак" в номинации "Реализованные проекты" в разделе "Лучшие архитектурные практики". Об этом сообщил телеканал "360".

На фестивале были представлены лучшие архитектурные проекты со всей России. Главархитектура разместила стенд, на котором представила выполненные проекты социальной сферы, а также коммерческой и гражданской недвижимости.

Дипломами Союза архитекторов России были отмечены улица Парковая в городе Щелково архитектора Алексея Воробьева совместно с ООО "Мосрегионпроект" и экопарк "Пехорка" в городском округе Балашиха Мастерской благоустройства ГУП МО "НИиПИ градостроительства".

Отдельную площадку Главархитектура подготовила для таких проектов, как парк в Орехово-Зуево, пешеходная зона и набережная в Сергиевом Посаде, благоустройство парка "Пехорка" в Балашихе.

"Московская область — постоянный участник фестиваля "Зодчество". Это масштабная площадка для обмена опытом. На многих стендах регионов и компаний представлены прекрасные проекты. Проекты Подмосковья также вызывают интерес и ежегодно отмечаются высокими оценками профессионалов. Например, областные центры материнства и детства не имеют аналогов, поэтому интересны как архитекторам, так и экспертам в области медицины", — отметил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что получить престижную премию "Золотой знак" на юбилейном XXV международном фестивале было крайне приятно.