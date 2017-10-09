В Подмосковье возродят пешую тропу из столицы до Троице-Сергиевой Лавры

МОСКВА, 9 окт — РИА Недвижимость. Пешую тропу от столицы до Троице-Сергиевой Лавры возродят в Подмосковье, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.
Старт экстремального похода по "Дороге в Лавру" намечен на 14 октября. За два дня пути в Троице-Сергиеву Лавру участникам похода предстоит преодолеть 120 километров. Возглавят поход известные спортсмены и марафонцы Александр Советов и Дмитрий Ерохин. Старт назначен от "нулевого километра" у стен Московского Кремля. Финишем будут стены Троице-Сергиевой Лавры. Принять участие и попробовать свои силы могут все желающие, отмечается в сообщении.
Проект повысит туристическую привлекательность региона, заключается в материале.