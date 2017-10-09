МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Благодаря сотрудничеству "Системы-112" Московской области и поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт" искать пропавших людей в Подмосковье станет проще, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Руководство подмосковной "Системы-112" подписали соглашение об информационном сотрудничестве с Московской областной общественной организацией "Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Основная цель — совершенствование алгоритма поиска потерявшихся людей в труднодоступной природной среде на территории Подмосковья", — цитируются в сообщении слова Пестова.

Зампред отметил, что волонтеры оказывают значительную поддержку и помощь профессиональным спасателям Подмосковья во время поиска потерявшихся в лесу людей. "Данное сотрудничество значительно повысит оперативность и эффективность в поисках людей, и как следствие, поможет сохранить жизнь большему количеству людей", — считает Пестов.

В документе добавляется, что для повышения эффективности и оперативности поиска заблудившихся в подмосковных лесах в июне 2017 года в "Систему-112" внедрена функция геопозиционирования — автоматического определения местонахождения звонящего. Теперь при обращении по номеру "112" система автоматически определяет сектор, в котором находится заявитель. Дополнительно в областном Комитете лесного хозяйства установлено автоматизированное рабочее место "Системы-112". "Благодаря этому повышена оперативность передачи информации о происшествиях в лесах", — отмечается в материале.